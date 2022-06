Mara Venier, la "proposta" a Maria De Filippi: «Un programma insieme su Rai e Mediaset»

Nonostante Mediaset che ha messo in campo due campioni d'ascolti come Amici e Verissimo, Domenica In è andata benissimo. E per Mara Venier è tempo di raccogliere i suoi frutti e seminare per la prossima edizione che inizierà il 18 settembre. Lei che ha gridato a gran voce che non lascerà la conduzione ancora per un bel po' è pronta a nuove sfide. «Mi devono abbattere, per rispondere simpaticamente a chi sui social mi aveva consigliato di andare in pensione. Arriverà il momento, ma con il successo di quest’anno di Domenica In come facevo a dire a Stefano Coletta e all’ad che non l’avrei più fatta?».

Mara Venier, la proposta a Maria De Filippi

Insomma Zia Mara rimarrà a Domenica In fin tanto che il pubblico la apprezzerà e amerà. Si è raccontata a TvBlog con tanto di frecciata al Biscione. «Beh, quest’anno Mediaset ha caricato a pallettoni, mettendo in campo due corazzate come Amici e Verissimo e nonostante questo siamo cresciuti di quasi due punti rispetto agli anni precedenti. Sinceramente non me l’aspettavo un risultato cosi importante per Domenica in». E continuando a parlare di mediaset ecco che si arriva a Maria De Filippi. Dal 2014 al 2017 Zia Mara è stata al fianco della moglie di Maurizio Costanzo in Tu si que vales, il talent su Canale 5, per poi tornare nel 2018 al timone di Domenica In, ma di quegli anni conserva un ricordo meraviglioso: «Tornerei a lavorare con Maria domani mattina. Con Maria e con Sabina Gregoretti mi sono trovata benissimo e mi sono divertita come una matta. Ci vorrebbe l’idea giusta per un programma insieme».

L'idea

E Mara ha anche l'idea già pronta: un programma in due serate una su Canale 5 e una su Rai1. «Si potrebbe pensare ad un programma di due prime serate, una su Rai1 e una su Canale 5, cosi per par condicio non scontentiamo nessuno». Zia Mara l'idea l'ha lanciata ora vedremo se in casa Rai e Mediaset la coglieranno.