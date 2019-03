Mara Venier bacia Pif a Domenica In e sospira: «Sei proprio de legno...»

Bacio in diretta a Domenica In tra Mara Venier e Pif. L'attore de "La Mafia uccide solo d'estate" è in trasmissione per promuovere il suo ultimo film "Momenti di trascurabile felicità" e viene colto di sorpresa dalla conduttrice che vorrebbe smentire le voci sulla sua incapacità a baciare. Lui però ammette di essere un po' imbranato con le donne. «Sei de legno», scherza Mara Venier subito dopo avergli mostrato il cosiddetto "bacio cinematrografico". L'attore però imbarazzato non riesce a muoversi. E non sono mancati i commenti degli spettatori via Twitter.

Un piccolo siparietto prima di parlare del film nelle sale. Pif ha pensato di mettere a fianco ai piccoli momenti della vita quotidiana, quanto di più grande può accadere a chiunque. La propria morte. In modo da illuminare le cose piccole e far apparire quelle grandi meno gravi. «La luce del frigorifero si spegne veramente quando lo chiudiamo?» è solo una delle domande a cui Paolo, interpretato da Pif, prova a dare risposta dopo essere morto e tornato sulla terra per un'ora e 32 minuti. Il film è la sintesi di due romanzi di Francesco Piccolo, che ne è anche sceneggiatore insieme a Daniele Luchetti, che firma la regia.



