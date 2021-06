Domenica In, Mara Venier in lacrime dietro le quinte. Interrotta l'intervista a Don Mazzi: «Scusami...»

Domenica 27 Giugno 2021, 17:15 - Ultimo aggiornamento: 17:49

Mara Venier ha dovuto interrompere l'intervista a Don Mazzi nell'ultima puntata di Domenica In, andata in onda oggi su Rai1. Il sacerdote veneto, grande amico della conduttrice, era ospite della trasmissione per presentare il suo nuovo libro "La speranza è una bambina ostinata". La Venier lo ha introdotto così: «Quest'anno non ci siamo incontrati, ma per l'ultima puntata è venuto a trovarmi. Per me è come un padre, Don Antonio Mazzi». La conduttrice è andata incontro all'amico e s'è commossa abbracciandolo. Poco prima di iniziare l'intervista, poi, Mara si è allontana dal suo ospite per recarsi dietro le quinte dove ha abbracciato con affetto il direttore di Rai1 Stefano Coletta, sciogliendosi ancora una volta in lacrime. Qualche attimo ed ecco che la Venier torna in scena: «Scusami Don Mazzi, ma oggi è l'ultima puntata...».

APPROFONDIMENTI L'INTERVENTO Mara Venier operata: «Sono gonfia, è stato un... IL COMPLEANNO Jerry calà, 70 anni da "libidine": «Il no... RAI 1 Mara Venier torna a Domenica In e piange in diretta: «Non... SPETTACOLI Mara e la “sorella” Maretta lanciatissime nelle...

Jerry calà, 70 anni da "libidine": «Il no a Berlusconi e quella volta che Mara Venier prese a parolacce De Niro»

Mara Venier e l'amico Don Mazzi

Durante l'intervista si è parlato del libro di Don Mazzi: «Il titolo non è una mia frase ma ci sta bene, prima di tutto per sperare bisogna diventare semplici e buttare via la testa», ha spiegato il sacerdote. «Si può vivere senza la fede ma non senza la speranza», ha aggiunto. Don Antonio ha spiegato poi da dove arriva la sua grinta: «Non mollo mai sai perché? Se non avessi avuto questa vita sarei stato perso». Don Mazzi ha spiegato di aver studiato dai preti che però odiava inizialmente. «Io non sono un prete, sono un padre che fa anche il prete e non viceversa», ha aggiunto.