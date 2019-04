Ballando con le stelle, Mara Venier e la battuta hot su Osvaldo: «È una botta di vita»

Mara Venier scende in pista a Ballando con le Stelle ed è subito delirio social. Zia Mara si è come ballerina per una notte nel programma di Rai1 condotto da Milly Carlucci. La Venier ha conquistato il pubblico con la sua performance in stile Bollywood. Ma a far impazzire il web è stato il suo apprezzamento spontaneo verso Osvaldo, concorrente dello show.

Selvaggia Lucarelli le ha chiesto cosa pensasse del ex centravanti di Fiorentina, Roma, Juventus e Inter e zia Mara ha risposto con sponatenità come al solito: «All'inizio pensavo fosse il marito di Orietta Berti. Poi l'ho visto... È una botta di vita. Ma non può venire a fare un balletto con me?».

Ballando con le Stelle, Alessandra Tripoli: incidente sexy durante l'esibizione

Il regolamento però non permette a zia Mara di ballare con Osvaldo (che è in gara), allora la conduttrice lo invita a Domenica In. Pubblico in delirio.

Ultimo aggiornamento: 14 Aprile, 17:08

© RIPRODUZIONE RISERVATA