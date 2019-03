Mara Venier e la verità sulle nozze con Nicola Carraro: «Viviamo separati per ragioni di salute...»

Mara Venier ha postato sul suo profilo Instagram il video del suo matrimonio con Nicola Carraro, celebrato da Walter Veltroni. Il filmato era andato in onda a Domenica In - in occasione dell'intervista all'ex sindaco - commuovendo la conduttrice. Oggi zia Mara lo ha condiviso con i suoi follower, rivelando anche un fatto molto privato che riguarda il suo legame con il marito.

Una follower le avrebbe chiesto il perché Nicola Carraro trascorra molto tempo nella loro casa di Santo Domingo, lasciandola sola e lei avrebbe risposto così: «È vero, Nik sta spesso a Santo Domingo...ma amare vuol dire capire e comprendere – ha scritto Mara Venier - . Prima di tutto, per me, viene la sua salute e l’aria di mare è fondamentale per lui!».

Quindi Mara e il marito sarebbero costretti a vivere lontani per ragioni di salute. E a chi le chiede perché anche lei non si trasferisce ai Caraibi, risponde così: «Nooo, qui ci sono i miei figli e i miei adorati nipotini». Pioggia di like per zia Mara.

