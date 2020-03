Mara Venier in lacrime in diretta con Marco Liorni: «Non l'avrei mai immaginato, ce la faremo»

Mara Venier in lacrime durante il collegamento con Marco Liorni: «Non l'avrei mai immaginato, ce la faremo». Domenica In è stato sospesa a causa dell'emergenza Coronavirus, ma Mara Venier è entrata comunque nelle case degli italiani grazie al collegamento in diretta dalla sua camera da letto con Marco Liorni che conduce Italia Sì.

Gf Vip e Coronavirus, Valeria Marini ha la tosse e preoccupa gli altri: «Ho fatto il tampone»

Coronavirus, flash-mob dai balconi: la cantante partecipa dal terrazzo ma i vicini chiamano i carabinieri

Marco Liorni con Italia Sì ha sostituito Domenica In sospesa a causa dell'emergenza Coronavirus. Liorni si sta collegando via Skype e con tutti i mezzi teconlogici a disposizione con tutti i conduttori Rai rimasti a casa. La prima è stata Mara Venier che in diretta e senza trucca dalla sua camera da letto ha salutato il pubblico: «Non avrei mai pensato di essere qui in collegamento con il mio cellulare, la situazione non è semplice».

Poi parlando anche con Mauro Coruzzi, in arte Platinette, Mara Venier con la voce rotta dalle lacrime ha detto: «Sono commossa, vedo in queso momento una grande unità. Sono sicura che ce la faremo, l’Italia sta dimostrando un grande coraggio e voglia di farcela».



Ultimo aggiornamento: 15:04

© RIPRODUZIONE RISERVATA