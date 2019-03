Mara Venier e la "stoccata" a Riccardo Fogli: «Perchè è ancora sull'Isola dopo quello che è successo?»

“Domenica In è un programma di successo. Amato dal pubblico, un programma vincente”, Mara Venier dopo tanti anni di assenza è tornata in casa Rai per condurre “Domenica In”, che lo scorso anno aveva visto al timone le sorelle Parodi con risultati di ascolto non esaltanti. Con l’arrivo della Venier invece l’audience ha ricominciato a brillare.

Mara ha notato che il fatto è stato minimizzato: “Mi hanno divertito alcuni post in rete tesi a minimizzare i risultati raggiunti – ha dichiarato in un’intervista a “Oggi” - Mi hanno anche, non lo nego, procurato qualche dispiacere. Sono convinta che ognuno di noi abbia il dovere in primis di rispettare il lavoro degli altri. Ho preso atto di alcune reazioni e senza il minimo rancore. Per fortuna io ho una vita vera fuori dallo schermo che mi dà il senso delle priorità”.

Da ex opinionista dell’Isola da un suo giudizio su quanto successo col caso Fogli: “Credo sia stata una brutta pagina di televisione. Mi dispiace per Alessia Marcuzzi. Mi domando però cosa ci faccia e perché, dopo tutto ciò, Riccardo Fogli sia ancora lì”.

Infine un accenno sulla “scomparsa” di Adrian, programma di Adriano Celentano, dagli schermi Mediaset: “Avrei partecipato con piacere. I miti, gli artisti veri non vanno mai giudicati ma solo compresi. Vanno rispettati. Senza se e senza ma”.



