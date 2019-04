Mara Venier, incidente sexy a Domenica In: ecco cosa è successo in diretta tv

Il bello della diretta. Due piccoli incidenti per Mara Venier a Domenica In. La conduttrice, infatti, è stata protagonista suo malgrado, nella puntata odierna, di due imprevisti in diretta: ecco cosa è successo.

LEGGI ANCHE Cristiano Malgioglio pubblica sui social uno screenshot, ma sullo schermo appare l'app per incontri

Il primo, piccolo incidente occorso a Mara Venier è avvenuto durante l'intervista con Paola Cortellesi, che in questi giorni è al cinema con il nuovo film Ma cosa ci dice il cervello. All'improvviso, la conduttrice ha iniziato ad accusare dei forti e persistenti colpi di tosse, rischiando di soffocare e preoccupando non poco l'attrice romana: «Stai bene? Devo farti la manovra di Heimlich». La risposta di Mara Venier è però tranquillizzante: «Da te mi farei fare di tutto, ma stai tranquilla. Ho solo mangiato e ingoiato un pezzetto di unghia che mi è andato di traverso, ma è tutto ok, mi basta un sorso d'acqua».



Ultimo aggiornamento: 18:05

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Poco dopo, invece,è stata protagonista di un altro, questa volta con: durante alcuni(un tango e un twist) insieme agli ospiti Ricky Tognazzi, Paolo Conticini, Orietta Berti e Simona Izzo, alla conduttrice si è scucita una parte della. Imbarazzata ma non troppo,ha cercato di tenere alzata la gonna bianca e di coprirla con il lungo cardigan indossato.