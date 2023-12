Mara Venier "grazia" Stefano de Martino: l'intervista di Belen Rodriguez poteva finire diversamente

Giovedì 14 Dicembre 2023, 07:39 - Ultimo aggiornamento: 08:27

L'intervista di Belen Rodriguez a Domenica In sta facendo ancora discutere per via del fatto che, da Mara Venier, la showgirl argentina ha fatto riferimento ad almeno 12 tradimenti perpetrati nei suoi confronti dall'ex ballerino di Amici. Ad ogni modo, sembra che quell'intervista, per volontà di Mara Venier, sia finita in modo diverso da come avrebbe dovuto, dato che forse per De Martino poteva finire decisamente peggio. Ma in che modo? E dove è intervenuta la conduttrice del programma di Rai Uno? Photo Credits: Kikapress, Shutterstock; music by Korben MKdB



