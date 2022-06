Mara Venier a Domenica In sbotta durante l'ultima puntata «Succede di tutto, si è rotta anche l'aria condizionata»

Un'ultima puntata di Domenica In si è rivelata ricca di emozioni ma anche di difficoltà superate tutte con il sorriso da Mara Venier con il talento di una vera regina della televisione italiana. Prima di lanciare l'intervista con Cesare Cremonini la conduttrice si è lasciata scappare una battuta che suona anche un po' come un grido di aiuto: «Qui si è rotta l'aria condizionata, stiamo grondando» ha detto rivolgendosi al pubblico ma lanciando anche un messaggio per i tecnici al lavoro «vi prego riparate quest'aria condizionata».

I problemi tecnici dell'ultima puntata

Dopo questo piccolo imprevisto, superato con il sorriso, ne soppraggiunge un altro: durante il collegamento a distanza con Cesare Cremonini le risposte del cantante arrivano a tratti e in alcuni momenti si interrompe l'audio, tanto che la conduttrice è costretta a mandare in onda un video registrato. «Oggi è l'ultima puntata e sta succedendo di tutto!» sbotta la Venier «Per una volta che riesco ad avere Cremonini in studio "me salta la connessione" dice con un accento romano suscitando l'applauso del pubblico. E aggiunge di nuovo "non abbiamo neanche l'aria condizionata». Subito dopo il collegamento viene ristabilito e Cremonini torna in studio annunciando le sue date estive. Anche l'aria condizionata alla fine è stata ripristinata.