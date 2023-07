Mara Venier: «Amo Domenica In ma questa è l'ultima edizione per me»

Sabato 8 Luglio 2023, 07:55 - Ultimo aggiornamento: 09:31

E' il volto storico di Domenica In, ma dopo 15 anni Mara Venier ha deciso che dirà addio al programma. Non subito però. «Questo anno è l'ultimo - ha dichiarato la conduttrice - Già nel 2022 ero molto indecisa, ma Domenica In è il mio punto debole, quando poi mi chiedono di proseguire non so dire di no. Sono ormai 15 edizioni, sono una matta. Amo profondamente questo programma, negli ultimi 5 anni è sempre cresciuta, abbiamo fatto ascolti meravigliosi ma questo sarà l'ultimo anno».

La zia Mara, dunque, in occasione della presentazione dei palinsesti Rai alla sede di Napoli, ha confessato che dirà addio al programma che tanto ama.