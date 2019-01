Mara Venier sta male a Domenica In: ecco cosa è successo

Inizio di pomeriggio complicato per Mara Venier a Domenica In. La presentatrice ha accusato un mal di schiena, il classico colpo della strega in diretta tv. Mara ha gestito il tutto con la sua solita maestria, sorridendo e scherzando. Tutto è successo mentre intervistava Vincenzo Salemme.

Mentre gestiva il suo problema di salute con ironia, Mara è sembrata lanciare una strana frecciatina. “Ho il colpo della strega. Qualcuno me l’ha tirata”, afferma la Venier. I telespettatori non hanno potuto di fare a meno di notare la battuta della Venier e sui social impazzano le ipotesi. I più tirano in ballo Barbara D'Urso.



