Mara Venier, come sta dopo il malore a Domenica In: «Stavo per svenire, è arrivato il medico»

Malore in diretta per Mara Venier, soccorsa da un medico nel bel mezzo della puntata odierna di Domenica In. I telespettatori avevano notato fin dai primissimi minuti di trasmissione che la conduttrice non era al top: Mara Venier ha condotto Domenica In con un filo di voce, fino a perderla quasi del tutto nel corso della diretta. Durante uno stacco pubblicitario la conduttrice ha avuto un cedimento, raccontato poco dopo nell'intervista a Gianluca Grignani.

Cosa è successo a Mara Venier durante la pubblicità

Prima di iniziare la chicchierata con il cantautore,ha confessato: «Sai, non mi stavo sentendo molto bene, stavo per andare in camerino a sdraiarmi perché mi sentivo di svenire, è dovuto venire il medico. Ma poi mi sono detta: "Chi conduce Domenica In?". Mi hanno dato qualche cosa, non so cosa sia e ora sto benissimo, sono tutta friccicarella». Mara Venier alla fine è riuscita a portare a termine la puntata, nonostante un evidente stato influenzale che le è costata un malore e, quasi, uno svenimento.

