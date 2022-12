Mara Maionchi debutta come concorrente in ‘LOL Xmas Special’: «C’è un gran bisogno di ridere»

Giovedì 22 Dicembre 2022, 13:17

Lo spirito natalizio di Prime Video si respira a pieni polmoni nello speciale festivo di LOL, disponibile in esclusiva sulla piattaforma. ‘LOL Xmas Special: Chi ride è fuori’ regala, infatti, 80 minuti nel segno della leggerezza confermando la formula vincente dello show prodotto da Endemol Shine Italy per Amazon Studios. A osservare le dinamiche dei concorrenti è Fedez, confermatissimo nel ruolo di host dalla control-room mentre, Mara Maionchi debutta come concorrente. “Cerchiamo veramente di ridere e ridendo noi speriamo di trascinare gli altri – ci racconta Maionchi – C’è bisogno molto di ridere in questo momento. Il mio Natale? Come per tutte le famiglie italiane: sarò con i miei figli, i miei nipoti, i parenti. Tutti insieme e poi ognuno libero per conto suo. Insomma, non esageriamo a stare troppo insieme”, ride. “Trascorriamo insieme il giorno di Natale, poi il giorno di Santo Stefano tutti liberi!”. Foto Kikapress / Credits Prime Video

