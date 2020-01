Furto in Rai: scassinato l'armadietto di Manuela Moreno, giornalista e conduttrice Tg2

«Mi hanno rubato le scarpe, il ladro ha scassinato l'armadietto». No, non è successo in una piccola palestra di quartiere, ma addirittura nella sede di Saxa Rubra della Rai. Vittima del furto la giornalista del Tg2 Manuela Moreno. Alla conduttrice dell'approfondimento della testata Rai - Tg2 Post - non resta che scherzarci su. Infatti sul suo profilo Instagram, con una foto delle sue scarpe, racconta il singolare episodio: «FURTO! Rubate queste scarpe dal mio armadietto in redazione!!! il ladro ha scassinato la serratura ... chi le ha viste? Se le incontrate scrivete qui #dispetti #feticisti #sfigati attenta che cadi!».

LEGGI ANCHE La conduttrice del Tg2 che ha conquistato Twitter con un vestito in latex

Insomma, mentre l'amministratore delegato di Viale Mazzini, Salini, ridisegna i vertici della Rai, con le nomine dei direttori di Rete, qualcuno ha deciso di impiegare il proprio tempo scassindando l'armadietto della conduttrice dell'approfondimento politico in onda subito dopo l'edizione delle 20.30 del Tg2. Manuela Moreno, che ha portato recentemente il Tg2 Post oltre il 5% di share, dedica anche una stories alle sue "ex" scarpe, "augurando" al ladro, o forse più probabilmente una ladra, di cadere dagli altissimi tacchi a spillo, aggiundendo un ironico «vogliamo ricordarle così».

Ultimo aggiornamento: 17:16

© RIPRODUZIONE RISERVATA