Vieni da me, Manuela Arcuri: «Con Gabriel Garko è durata poco: non so perché...»

Ha festeggiato da poco il compleanno del piccolo Mattia. Mamma Manuela (Arcuri), dopo le candeline spente insieme al piccolo e a papà Giovanni (Di Gianfrancesco) si è regalata un pomeriggio in compagnia di Caterina Balivo. Ospite di "Vieni da me", la Arcuri ha raccontato il suo percorso di donna e professionista, non tralasciando nulla. Neanche la sua vita privata.

Manuela Arcuri: «Mi lavo tutti i giorni». Imbarazzo in studio

Con grande onestà, alla domanda sui suoi vecchi amori, ha svelato alcuni segreti finora mai raccontati. Aldo Montano, Gabriel Garko e Francesco Coco. Ex importanti, inquadrati in uno schermo. «Beh sì, è uno schieramento di uomini davvero belli». Una risata e poi la risposta a quel complicato "quale amore cancelleresti?": «Sinceramente? Nessuno. Tutti mi hanno lasciato qualcosa, tutte queste storie lo hanno fatto anche se non sono finite bene. Grazie a queste esperienze sono migliorata, ho imparato. Gabriel Garko? Con lui è durata poco ma non so perché...».

