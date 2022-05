Manuel Bortuzzo a Verissimo, la verità su Lulù: «Mi è crollato il mondo addosso quando ho visto certe cose»

Manuel Bortuzzo, ospite a Verissimo, parla della fine della storia d'amore con Lulù Selassié nata all'interno della casa del Grande Fratello Vip. Rispondendo alle insinuazioni della principessa che, in un intervista al settimanale Chi, aveva parlato di un'importante ingerenza da parte della famiglia e degli amici di lui, Manuel ha voluto precisare che la decisione di porre fine alla loro relazione è stata soltanto sua: «Nessuno mi ha condizionato», ha detto Manuel a Silvia Toffanin durante l'intervista.

«Nessun lavaggio del cervello da parte di genitori e amici - spiega Manuel - ho deciso io di lasciarla. La mia famiglia mi ha sempre consigliato, lasciandomi però libero di fare quello che volevo. Anche ai miei amici, che non ha praticamente conosciuto, l’unica cosa che interessa è sapere che io sono felice con la mia donna: chi sia non è importante», ha precisato Bortuzzo, affermando che «è mancato il venirsi incontro. Non c’era rispetto delle cose, non c’era rispetto di niente. Mi è crollato il mondo addosso quando ho visto certe cose».

Il 23enne triestino spiega anche la decisione di annunciare la fine della relazione con un comunicato: «Io le ho parlato tante volte, ma lei non mi ha mai ascoltato. Allora ho deciso di far uscire il comunicato e l'ho bloccata, era l'unico modo per farmi ascoltare. Forse per lei la vita vera è quello che scrivono i social, per me non è così». La coppia, ospite qualche tempo fa del talk show, sembrava serena e Toffanin chiede spiegazioni proprio di questo cambiamento, all’apparenza repentino.

«Ho messo da parte amici e famiglia per dedicarmi a lei al 110%. Per farle raggiungere una serenità. Invece da parte sua zero». La delusione più grande per Manuel è stata «immaginare che fuori dalla casa (del Gf Vip) le cose sarebbero continuate così. Avevo aspettative alte». E invece? «Era diversa. Ho conosciuto una persona che fuori era un’altra. Da parte sua è mancato completamente il venirsi incontro. Mancavano le basi. Non ho mai voluto vivere con il peso di devo stare con lei perché mi sono fidanzato al grande fratello. Ma quello che ho provato è stato tutto vero».