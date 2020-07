Temptation Island, Manila Nazzaro ferisce il compagno Amoruso e l'ex calciatore si vendica

Manila Nazzaro subirà una vendetta dal suo compagno Lorenzo Amoruso. I due sono una delle coppie della nuova edizione di Temptation Island che dopo 3 anni di relazione hanno deciso di mettere alla prova il loro amore. Manila confidandosi con le sue amiche e i tentatori, ha ammesso di avere dei dubbi sul futuro con il fidanzato che non l'ha presa bene. Lorenzo sembrava convinto della coppia ma alle parole della Nazzaro non ha reagito bene e nella prossima puntata, in onda martedì, si assisterà a una sua reazione che ha molto il sapore della vendetta. Manila ha confessato che secondo lei Amoruso non sarebbe pronto a prendere impegni più seri e, pertanto, finché non avrà maggiori certezze, non si trasferirà per avviare con una convivenza. Tutto ciò ha cambiato le carte in tavola e se fino ad ora Lorenzo si è mostrato distaccato rispetto alle corteggiatrici ora Manila assisterà a un filmato che potrà portare scompiglio nella coppia.

Temptation Island, l'accusa: «Antonella Elia e Pietro Delle Piane si sono messi d'accordo»



pazzesco l’album folklore di manila nazzaro, scritto durante temptation island HER MIND — icarus (@impasticcata) July 26, 2020

Ultimo aggiornamento: 15:37

© RIPRODUZIONE RISERVATA