"Mamma, ho perso l'aereo" o "Una poltrona per due"? Ecco il film di Natale più amato

Cosa guardiamo a Natale? Ogni anno dopo i cenoni nelle televisioni degli italiani vincono i grandi classici. Uno in particolare, continua a restare il preferito delle famiglie, nonostante abbia festeggiato recentemente i trentuno anni dall'uscita al cinema (1990). Si tratta di "Mamma, ho perso l'aereo", che secondo un'idagine commissionata da Facile.it agli istituti di ricerca mUp Research e Norstat sarebbe per il 15,3% degli italiani, il film da vedere assolutamente la sera del 25 dicembre. Vinta la sfida con "Una poltrona per due", secondo con il 12% delle preferenze.

"Mamma, ho perso l'aereo" vince la sfida con "Una poltrona per due" come grande classico da vedere a Natale. Il film di John Huges, con protagonista il piccolo Kevin McCallister (Macaulay Culkin), si piazza in testa alla speciale classifica con il 15,3% delle preferenze, pari a 6,7 milioni di persone. Se si restringe il campo all'età compresa tra i 25 e i 34 anni, la percentuale sale fino al 23,9%. Al secondo posto "Una poltrona per due" con il 12% (5,2 milioni di persone), mentre in terza posizione c'è "Miracolo nella 34º strada". Il remake del celebre film del 1947 conquista il 9,7% dei rispondenti, che arriva fino al 16,7% tra gli appartenenti alla fascia 55-64 anni. Il primo cinepattone si attesta appena fuori dal podio: "Vacanze di Natale" è infatti quarto in classifica. Seguono "Il Piccolo Lord" (1980) e "Harry Potter e la pietra filosofale", il primo della serie di film tratta dai libri di J.K. Rowlings. In top ten anche "Non ci resta che piangere", seguito da "Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato" e "A Christmas Carol". Al decimo posto il film d’animazione "Nightmare before Christmas", prodotto da Tim Burton nel 1993.

