Mahmood alla finale dell’Eurovision Song Contest 2023: «Non vedo l’ora, è una platea unica al mondo»

Martedì 18 Aprile 2023, 10:27

Mahmood sarà sul palco della serata finale di Eurovision Song Contest 2023, in diretta su Rai1 sabato 13 maggio. Su invito della BBC, l’artista è il primo italiano a essere inviato a esibirsi fuori concorso in un’edizione di ESC all’estero. E il prossimo ESC, in cui sarà Marco Mengoni con ‘Due vite’ a rappresentare il nostro Paese – parlerà molto italiano. Saranno, infatti, ben quatto (quasi il 10% del totale), gli artisti del Belpaese che prenderanno parte alla manifestazione. Mahmood è alla sua terza presenza a Eurovision: “Sono molto felice di tornare a Eurovision. Ringrazio gli organizzatori che mi hanno invitato come ospite – commenta – è un grande onore per me. Non vedo l’ora di salire su quel prestigioso palco davanti a una platea unica al mondo”. Foto da Ufficio Stampa - Kikapress / Music: Korben

