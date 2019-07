Morto Salvatore Gulisano, il Mago Gabriel lanciato dalla Gialappa's a Mai dire tv

È morto Salvatore Gulisano, l'uomo diventato celebre al grande pubblico televisivo per il personaggio del Mago Gabriel. Scoperto e lanciato dalla Gialappa's Band a Mai dire tv, il Mago Gabriel se ne è andato all'età di 79 anni.

Nadia Toffa rispunta sui social dopo un mese di assenza: ecco come sta la conduttrice de Le Iene

Salvatore Gulisano, nato a Palermo ma torinese d'azione, era diventato famoso grazie al Mago Gabriel all'inizio degli anni '90: scovato dalla Gialappa's in una tv locale, grazie a Mai dire tv riuscì a conquistare il pubblico televisivo di tutta Italia. Dopo quell'esperienza, continuò ad apparire in tv come ospite in diverse trasmissioni. Ad annunciare la morte è stato il promoter Renato D'Herin, che ha voluto ricordare così il suo amico di lunga data.

«Ieri purtroppo ci ha lasciato un artista a cui sono molto affezionato ed a cui ho voluto Bene, Il Mago Gabriel (al secolo Salvatore Gulisano) una figura fuori dagli schemi tradizionali ... ma con un grande Cuore!» - ha scritto Renato D'Herin - «Riposa in pace Gabriello ... ti voglio dare l’ultimo saluto con il nome affettuoso con cui ti ho sempre chiamato ... il Tuo Reno (come mi chiamavi Tu !!! ) Sentite condoglianze alla Famiglia , anche da Parte di Mio Fratello Alex e di mio Papa' Ezio che ti hanno accompagnato in tantissime ''avventure'' artistiche».

Ultimo aggiornamento: 14:14

© RIPRODUZIONE RISERVATA