Magalli fuori dalla Rai, nessun programma per la prossima stagione. «La riconoscenza dell'azienda è leggendaria»

«La riconoscenza della Rai è leggendaria». Con queste parole al veleno Giancarlo Magalli ha commentato sui social la decisione dell'azienda di tenerlo fuori per la prossima stagione. È questo, almeno, quanto emerso dai palinsesti 2022-2023 presentati alla stampa lo scorso 27 giugno. Dalla programmazione per il prossimo autunno-inverno risulta infatti che per Giancarlo Magalli, 74 anni e colonna storica della Rai, non ci siano progetti in vista per il prossimo anno. La è stata pubblicata nelle scorse ore da TvBlog, dove si faceva notare l'assenza del conduttore dai progetti della Rai per il prossimo anno.

