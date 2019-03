Ecco chi è Madre Natura, la modella che ha stupito a "Ciao Darwin"

Un cesto rosso fuoco, di ricci avvolgenti, ha fatto capolino dalla scalinata di Ciao Darwin. E poi ecco apparire Madre Natura. Uno dei momenti più attesi della trasmissione di Paolo Bonolis, andata in onda venerdì 22 marzo, si è rivelato al pubblico con le sembianze di una splendida modella. Mentre il pubblico in studio restava a bocca aperta, da casa sui social arrivavano i primi post con una domanda: "Ma chi è Madre Natura?"

Si chiama. E non è "totalmente" russa. Sì, perché Bonolis nel corso della trasmissione aveva fatto capire l'origine della seconda Madre Natura di questa edizione di Ciao Darwin 2019, parlando con l'accento "moscovita". In realtà Angelina Michelle è nata in Francia. La sua nazionalità, però, è russa. Pelle bianca, capelli rossi e un fisico mozzafiato. Su Instagram non ha un numero di seguaci altissimo, quasi 200 mila, però dopo il suo esordio su Canale 5 molto probabilmente aumenterà il suo "bottino". Angelina michelle è fidanzata con un altro modello. Si chiama Norman Theuerkorn e insieme condividono una passione: quella dell'arte.

Chi è il fidanzato di Madre Natura

Si chiama Norman Theuerkon, anche lui fa il modello e ieri sera ha guardato la puntata sul divano di casa insieme a un amico. Durante lo show, e mentre Angelina sfilava, piangeva (scherzando) dall'emozione con un mucchio di fazzoletti in mano.

