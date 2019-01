Luxuria contro Santanché a Non è l'Arena: «Sei più trans di me»

«Con tutti gli interventi che hai fatto sei più trans di me». Vladimir Luxuria a Non è l'Arena risponde per le rime a Daniela Santanché. Si parla della partecipazione dell'ex parlamentare di Rifondazione comunista alla trasmissione di Rai 3 "Alla lavagna", dove ha spiegato a un pubblico di bambini delle elementari di come fin da piccola si sentisse una femminuccia anziché un maschietto. Una lezione sul "genere" che ha scatenato polemiche nella destra. Luxuria è stata accusata di «insegnare ai bambini a diventare trans».

«In natura ci sono maschio e femmina. Lei, con tutto il rispetto, ha il pene e quindi è un maschio», dice la Santanché a Luxuria nel programma di La7 condotto da Massimo Giletti. «Com'è peggiorata», replica un'esterrefatta Luxuria. E attacca: «Non mi parli proprio lei di natura che ha fatto molti più interventi estetici di me, lei è più trans di me».

