Luke Perry di Beverly Hills colpito da un ictus: "Dylan" ricoverato d'urgenza

Luke Perry, star di Beverly Hills 90210, è stato colpito da un ictus e portato d'urgenza in ospedale. È quanto riporta Tmz: i paramedici sarebbero intervenuti a casa di Luke Perry intorno alle 9.40 di mattina e lo avrebbero trasportato in ospedale. Al momento non è trapelato nulla sulle sue condizioni. Luke Perry, l'indimenticato Dylan di Beverly Hills, ha 52 anni e attualmente recita in Riverdale. L'ictus lo ha colpito, per una tremenda coincidenza, lo stesso giorno in cui è stato annunciato dalla Fox il reboot di Beverly Hills, al quale parteciperanno quasi tutte le sue costar. Ma lui non avrebbe aderito al progetto.

Commovente l'omaggio di Shannen Doherty, che interpretò la fidanzata Brenda sul piccolo schermo: l'attrice, che recentemente ha combattuto contro un tumore al seno, ha postato una loro foto sul set in cui si abbracciano teneramente.







