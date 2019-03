Luke Perry, il commovente aneddoto del figlio di Tom Hanks

Sono tanti i messaggi arrivati per Luke Perry, il Dylan McKay di Beverly Hills 90210 scomparso ieri: ma uno in particolare racchiude bene quella che era la personalità di Luke, che per chi lo ha conosciuto era davvero una brava persona. Colin Hanks, figlio di Tom, anch’egli attore, ha raccontato un aneddoto molto particolare sul suo profilo Instagram: un’esperienza diretta avuta in un’occasione in cui aveva viaggiato sullo stesso volo di Perry.

Hanks e la moglie erano su un aereo di ritorno dal Messico, quando due bambini, due fratellini, iniziarono a piangere: «Dalla prima classe è arrivato quest’uomo alto, con la barba e il cappello - ha scritto nel post - ha preso due palloncini, li ha gonfiati, si è inginocchiato davanti ai bambini e glieli ha dati: loro hanno subito smesso di piangere, e tutto l’aereo ha applaudito questo gesto».

«Dopo averlo guardato bene, mi sono accorto che si trattava di Luke Perry - ricorda Colin Hanks - Così mi sono avvicinato a lui e abbiamo chiacchierato. Mi ha detto che portare con sé due palloncini è un trucco che usa sempre quando vola, proprio per calmare i bambini urlanti». Un episodio che racconta molto di Luke Perry, scomparso a 52 anni e che mancherà a tanti suoi fan in giro per il mondo.



