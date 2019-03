L'ex moglie di Luke Perry e il post commovente della figlia Sophie

Rachel è stata vicina a Luke fino all'ultimo momento. Quello che ha portato via alla famiglia Perry un uomo straordinario e ai telespettatori un attore fondamentale nella storia dei telefilm. Rachel Minnie Sharp non era da tempo, per la burocrazia, la moglie di Luke Perry. Ma quando l'attore 52enne è stato colpito da ictus, la madre di Sophie è corsa al suo capezzale insieme all'ultima compagna di Luke, Wendy Manson.

E' proprio Sophie a portare alla luce la storia di mamma Rachel. Lo ha fatto nel giorno della festa della donna, un 8 marzo ancora molto vicino al giorno della scomparsa di suo papà. Sophie, ragazza speciale che vive in Africa e lavora come volontaria in un'associazione locale, ha pubblicato tre foto. Riunendo la famiglia, almeno virtualmente, in un post super condiviso su Instagram. Ecco il testo pubblicato dalla ragazza di 18 anni: «Tutti voi sapete che mio padre è una super star ma voglio condividere per un momento con voi tutta la mia fortuna legata ai miei genitori perché questa è mia madre».

Scorrono le tre foto ed ecco Rachel. Anzi, Minnie come la chiama Sophie: «Minnie. Che è anche la mia migliore amica. Wow, che cliché, lo so. Lei è anche la roccia per tutti quelli che stanno soffrendo nella nostra famiglia. E' la donna più forte e più dolce e quella più straordinaria che io o chiunque altro abbia mai incontrato. Come si può essere così fortunati ad avere due icone come genitori?». Sophie Perry chiude così il suo messaggio: «ti amo mamma e non avrei mai potuto farcela a passare questo situazione assoluta di merda senza te. Nessuno di noi avrebbe potuto. Oh. E ho appena scoperto che oggi è il giorno internazionale della doona, come ci sta bene questo post...»

