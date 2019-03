Luke Perry gravissimo dopo l'ictus, l'attore di Beverly Hills 90210 è in terapia intensiva

Sono stazionarie le condizioni di Luke Perry, che ieri è stato colpito da un ictus nella sua casa di Los Angeles. Il sito Tmz fa sapere che attualmente l'attore famoso per il ruolo di Dylan nella fiction Beverly Hills 90210 è in terapia intensiva, sotto sedativi.

Le notizie diffuse in un primo momento in cui sarebbe in coma farmacologico sono state smentite. L'ictus che lo ha colpito, comunque, sembra sia stato molto grave e l'attore si sarebbe rapidamente aggravato mentre lo trasportavano in ospedale.

Intanto arriva la solidarietà degli ex colleghi della popolare fiction anni '90: Shannen Doherty gli dedica un post su Instagram, e anche l'amico Ian Ziering pubblica una foto con un messaggio di dolore.

Ultimo aggiornamento: 11:06

