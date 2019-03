Luke Perry, Brian Austin Green rompe il silenzio: «Gli ho mandato un sms dopo la sua morte»

Un silenzio che aveva fatto molto rumore, quello di Brian Austin Green, dopo la morte di Luke Perry. L'attore di Beverly Hills 90210, però, ha deciso di parlare pubblicamente per la prima volta dell'amico e collega, scomparso il 4 marzo scorso, all'età di 52 anni, dopo essere stato colpito da un ictus. Le parole di Brian Austin Green, che interpretava il ruolo di David Silver, sono decisamente toccanti.

​Luke Perry, le ceneri disperse nella sua fattoria in Tennessee

Luke Perry morto, noi che amavamo Dylan Mckay e tifavamo per Brenda

Il 45enne attore, sposato con Megan Fox, ha rivelato in un podcast sui social: «Luke Perry era una persona speciale, sono ancora in lutto per lui, c'è una parte di me che continua a non credere che io stia parlando di lui al passato. Dopo la sua morte gli ho inviato un messaggio, sapendo che ovviamente non mi poteva rispondere, ma con la speranza che lui volesse scrivermi, o che fosse là fuori, da qualche parte». Lo riporta anche People.



Ultimo aggiornamento: 10:38

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«So che ci sta guardando da lassù e che sta sorridendo. Ci siamo riuniti dopo la sua morte, non ci vedevamo tutti insieme da almeno 18 anni, sono state emozioni particolari: da un lato ero felice di rivedere i ragazzi, dall'altro non potevo esserlo del tutto a causa della triste occasione» - spiega ancora- «Tutti sapevamo che, prima o poi, avremmo dovuto affrontare la perdita di membri del cast e degli amici, ma non così presto. Non a 52 anni. Non in maniera così repentina». E ancora, parlando dell'amico diventato famoso per il ruolo di Dylan McKay: «era una di quelle persone di cui nessuno aveva un brutto ricordo, perché era semplicemente una grande persona. Lui era Luke, non importava dove o quando lo vedevi, o cosa stesse passando: era una roccia».