X Factor, via alla prima puntata e già tutti pazzi per Ludovico Tersigni: «Io ce provo»

Giovedì 16 Settembre 2021, 21:53 - Ultimo aggiornamento: 21:54

Classe '95, segno zodiacale leone, professione musicista, attore e conduttore, segn particolari bello. Ecco chi è Ludovico Tersigni. E se Ludovico Tersigni è diventato anche il nuovo conduttore di X Factor, un po’ c’entra Skam Italia, la serie prodotta da Cross Productions che lo ha fatto conoscere al grande pubblico nel ruolo di Giovanni Garau. Nipote di Diego Bianchi ma non deve la sua popolarità a lui, certo è che un provino lo zio nel suo film glielo fece fare e andò anche bene, ma ora per essere riuscito a prendere il posto di Alessandro Cattelan il merito è tutto suo.

Io all’esame avendo studiato solo il primo capitolo.#XF2021 pic.twitter.com/wzWwjrO3RT — X FACTOR (@XFactor_Italia) September 16, 2021

X Factor, via alla prima puntata

Il programma inizia con lui che arriva negli studi di Cinecittà con il suo skateboard e dopo un «Ho iniziato malissimo» detto ai giudici va subito dai concorrenti. È più emozionato di loro, gli tremano le gambe, sorride e prova a dare consigli ma poi cede «Sono emozionato anche io». Rientra in studio, che ha una veste tutta nuova quest'anno e saluta Emma, Manuel Agnelli, Manuelito e Mika. «Scusate il ritardo, ma come sto con la giacca?» ed Emma parte con i compliementi «Stai da Dio», ma non è da sola fuori campo si vedono le immagini dei concorrenti che fanno apprezzamenti sul conduttore «Ammazza», e un altro «È veramente un figo». Niente Ludovico piace a tutti, pure Mika gli diche che con la giacca sta «benissimo».

Il discorso di Tersigni

Ma Ludovico tersigni deve continuare il suo discorso e far partire il programma. «Felice e onorato di stare qua e di aver preso il prosto di cattelan che saluto: Ciao Ale. Ora per dirlo alla romana vi dico la mia: Io Ce Provo».

«Dai Ludovico» parte l'applauso dai giudici e dal pubblico. E dalla pagina instagram del programma questo il messaggio per il giovane conduttore: «Noi siamo pazzi di lui e stasera saprete perché. Te la diciamo a modo tuo: DAJE LUDO, in bocca al lupo». Tersigni tutti fanno il tifo per te, tanto per non metterti ansia!