X Factor, Ludovico Tersigni nuovo conduttore? Chi è: nipote di Zoro, ha recitato in Skam

Ludovico Tersigni potrebbe essere il prossimo conduttore di X Factor. L'indiscrezione, lanciata da Dagospia e Tpi, trova sempre più conferme. Tersigni sarebbe in pole position per prendere il posto di Alessandro Cattelan, che ha deciso di abbandonare il talent di Sky dopo dieci anni per dedicarsi a nuovi progetti con Netflix e Rai. Dopo mesi di casting, la scelta degli autori di X Factor sarebbe ricaduta sul giovane attore romano, individuato come il volto giusto per rinfrescare lo show.

APPROFONDIMENTI TELEVISIONE Alessandro Cattelan in cerca della felicità. Su Netflix la... MANESKIN Maneskin, da X Factor a Sanremo: ecco la band romana IL COMPLEANNO Mara Maionchi compie 80 anni: «Grazie per l'affetto da quel... CANALE 5 Francesca Michielin a Verissimo: «Fedez? Ci vogliamo bene,... IL FENOMENO Covid, come trasmettono il talk show? Così, a distanza di...

Alessandro Cattelan in cerca della felicità. Su Netflix la docu-serie "Una semplice domanda"

Chi è Ludovico Tersigni

Ludovico Tersigni nasce a Roma nel 1995. Cresce a Nettuno e si diploma ad Anzio, ma coltiva fin da piccolo la passione per la recitazione. L'esordio cinematografico arriva nel 2014 con il film "Arance & martello" diretto dallo zio Diego Bianchi (conosciuto anche come Zoro, il presentatore di "Propaganda Live"). La sua fama è però figlia soprattutto di due serie teen di grande successo: "Skam Italia" (2018) e "Summertime" (2020), entrambe su Netflix.

© RIPRODUZIONE RISERVATA