Luce Social Club, al via la nuova stagione targata Sky Arte: le anticipazioni delle prime puntate

Al via la seconda stagione di Luce Social Club. Domani 5 marzo andrà in onda su Sky Arte (canali 120 e 400) la prima puntata del programma di approfondimento culturale condotto da Gianni Canova e Martina Riva e prodotto da Erma Pictures in collaborazione con Istituto Luce Cinecittà, Sky Arte, Atcl e Spazio Rossellini, con la regia di Max De Carolis. Disponibile anche on demand e in streaming su Now Tv, Luce Social Club torna dopo il successo della prima stagione che ha visto partecipare numerosi volti di rilievo del panorama cinematografico, teatrale, musicale e artistico contemporaneo, per un totale di oltre 120 ospiti. Di seguito il programma della prima puntata, in onda domani, e della seconda puntata. Che verrà trasmessa venerdì 12 marzo.

La prima puntata

Ospiti della prima puntata saranno l’attrice e regista Asia Argento che presenterà il suo ultimo libro "Anatomia di un cuore selvaggio", il direttore della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica, la Biennale di Venezia Alberto Barbera, che farà un punto sulla situazione attuale del settore cinematografico e festivaliero e il drammaturgo, regista, attore e consulente artistico del Teatro di Roma Giorgio Barberio Corsetti, che affronterà le più recenti tematiche e problematiche del settore teatrale e racconterà del progetto Metamorfosi Cabaret. Sul fronte musicale, invece, non mancherà l’appuntamento con la musica dal vivo con un ospite d’eccezione: Edoardo Bennato che presenterà il suo ultimo album intitolato "Non C’è".

"Non c'è" è il suo ultimo album. Come sempre le sue canzoni sono sarcastiche, provocanti e sul pezzo. #EdoardoBennato racconta a #LuceSocialClub del suo lavoro che si sfoglia come un quotidiano tra brani di ieri e di oggi. Venerdì 5 marzo alle 20.00 su @SkyArte.#LSC pic.twitter.com/VPQQtLm23O — lucesocialclub (@lucesocialclub) March 4, 2021

La seconda puntata

In onda venerdì 12 marzo, la seconda puntata vedrà ospiti di Luce Social Club l’attrice Valentina Cervi, il montatore e regista Jacopo Quadri, l’attrice, regista e fotografa Chiara Caselli e il musicista Roberto Angelini. Tra gli artisti già ospitati nel corso della precedente edizione della trasmissione troviamo: Sandro Veronesi, Ferzan Ozpetek, Paola Minaccioni, Pupi Avati, Vittorio Sgarbi, Tosca, Zerocalcare, Giorgio Colangeli, Marina Rei, Alice Pasquini, Samuel, Rocco Papaleo, Vincenzo Salemme, Ema Stockholma, Massimo Popolizio, Fabrizio Gifuni, Vinicio Marchioni, The Zen Circus, Susanna Nicchiarelli, Edoardo Pesce, Motta, Sydney Sibilia, Daniele Luchetti, Caterina Guzzanti, Alessandro Preziosi, Paolo Calabresi, Maccio Capatonda, Isabella Ragonese e molti altri.

Anche in questa stagione saranno moltissimi gli ospiti che dialogheranno con Gianni Canova e Martina Riva, che condurranno il pubblico alla scoperta di biografie, passioni, tecniche, stili, fino alle ossessioni che spesso si annidano dietro il successo di un volto, di un film, di un quadro, di una pièce, di un gruppo musicale, e di tutto ciò che il cinema mette insieme e che poi finisce per depositarsi nell'immaginario collettivo.

