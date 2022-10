Luca Toccalini, chi è il deputato del Carroccio e Segretario Federale della Lega Giovani ospite di Serena Bortone

Luca Toccalini deputato della Lega rieletto alle ultime elezioni politiche 2022 e Segretario Federale della Lega Giovani. Toccalini è nato a Milano il 18 maggio del 1990 e ha una laurea in Economia e Gestione aziendale ottenuta presso l'Università Cattolica di Milano, nel 2015.

Carriera politica

Toccalini è militante della Lega Nord dal 2008. Dal 2015 al 2019 è stato coordinatore dei Giovani Padani della Lombardia. Sempre nel 2019 succede ad Andrea Crippa (nominato vice segretario federale del Carroccio), come coordinatore federale della Lega Giovani. È stato candidato in consiglio comunale a Basiglio (Milano) sia nel 2013 che nel 2018 ma senza successo.

Durante il 2018 si candida anche alla Camera dei Deputati nella circoscrizione Lombardia 1, primo tra i non eletti diventa deputato solo il 25 luglio in seguito alle dimissioni di Claudia Terzi, nominata Assessore ai trasporti della Regione Lombardia. È stato eletto alla Camera dopo essersi candidato per le elezioni politiche anticipate del 25 settembre 2022.

