Love Island Uk, il vincitore è Davide Sanclimenti: romano, 27 anni e una laurea a L'Aquila

Ha vinto il reality Love Island in Gran Bretagna, è romano e ha 27 anni. Ma chi è Davide Sanclimenti? Il vincitore dell'ottava edizione di "Love Island Uk" insieme all'attrice anglo-turca Ekin-Su Cülcüloğlu, vive nel Regno Unito dal 2018 e sul suo profilo Linkedin si legge che ha una laurea in Economia e Business conseguita a L'Aquila, un master a Tor Vergata e un’esperienza all'Università di Salford. Intanto la coppia porta a casa 50mila sterline che corrispondono a circa 60 mila euro. Ma se si fa uno scroll rapido sui profili social dei fidanzati si intuisce che ci sono già contratti e ospitate molto remunerative.

APPROFONDIMENTI PERSONE Foto LA RICOSTRUZIONE DI CHI Ilary Blasi, un investigatore privato per scoprire il... SOCIAL Totti e Ilary, Fabrizio Corona torna all'attacco: «La... PERSONE Marco Melandri e la moglie si sono lasciati, la rivelazione choc... IL CASO Boateng si sposa nel Metaverso, Enzo Miccio celebra il...

Il reality che ha visto davide trionfare grazie al televoto si è svolto in 58 giorni che l'Italian stallion (così si è definito lui) ha passato in una villa a Maiorca. Il programma mette sotto i riflettori flirt e giochi di seduzione. Non sono mancati i momenti in cui i concorrenti hanno parlato della propria vita professionale, degli studi, del percorso fatto fino a quel momento. Tutti tranne Davide che non si è sbottonato.

Davide ha anche una società: si chiama la S Deluxe Shisha, che distribuisce sistemi per fumare shisha in alcuni locali inglesi.