Lorella Cuccarini torna con La Vita in Diretta: «Non rinnego le frasi sul sovranismo»

La neo conduttrice de La vita in diretta Lorella Cuccarini, nel corso della conferenza stampa di presentazione del programma che partirà il 9 settembre e dove sarà affiancata dal giornalista Alberto Matano, risponde a chi le chiede se, col senno del poi, preferirebbe non aver rilasciato alcune dichiarazioni come quelle in cui si definì sovranista.

​«Non ho mai rinnegato quello che ho detto in passato e non lo farò certo ora anche se le mie dichiarazioni sono state strumentalizzate. La cosa più assurda è che sento che c'è stata indignazione per il fatto che io sia rientrata in

, quasi fossi l'ultima starlettina raccomandata che non ha invece la storia professionale che ho io che ho superato i 50 anni e lavoro da quando ne avevo 18 con grande passione, determinazione e umiltà. Adesso voglio pensare al lavoro e a quello che faremo a 'La vita in direttà».

