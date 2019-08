Ascolti bassi per Lorella Cuccarini, arriva la frecciatina di Heather Parisi

«Houston, abbiamo un problema! Cercasi disperatamente ascolti televisivi per ballerine sovraniste». Il tweet velenosissimo di Heather Parisi è diretto, guarda un po', a Lorella Cuccarini. La sua "nemica amatissima" non ha brillato in ascolti "Grand Tour" su Rai 1. Con 1.429.000 telespettatori e il 9.2% di share, la terza puntata della trasmissione itinerante è finita sotto nella sfida con Canale 5 dove ha trionfato "Spirito Libero". Lorella Cuccarini, da settembre, condurrà la "Vita in diretta" sempre su Rai 1 ma Heather Parisi la terrà d'occhio. Pronta a "pizzicarla" a ogni passo falso.

GLI ASCOLTI TV

E dunque la serie austriaca «Spirito Libero» su Canale 5 vince la prima serata con 1 milione 724 mila spettatori totali e l'11.84% di share. Su Rai1 il programma condotto da Lorella Cuccarini «Grand Tour» ha segnato 1 milione 429 mila spettatori e uno share del 9.2%. Nel resto della prima serata su Italia 1 la serie «Chicago Fire» ha registrato 1 milione 91 mila telespettatori, share 7,08%, mentre su Rete 4 il film «Lo squalo» ha ottenuto 825 mila telespettatori, share 6,10%.

Su Rai2 il telefilm «Hawaii Five-0» ha fatto registrare 811 mila spettatori e uno share del 5.6%. Attenzione anche alla crisi di governo, in prima serata: su La7 «In onda» ha ottenuto in access prime time, 1 milione e 298 mila telespettatori con uno share del 7,77%, e in prima serata 971 mila telespettatori e uno share 6,13%. Su Rai3 con un'edizione speciale del Tg3 condotta da Valentina Antonello ha realizzato 753 mila spettatori e il 4.6% di share. Le Reti Mediaset si sono aggiudicate prima e seconda serata con, rispettivamente, il 5 milioni 464 mila spettatori (33.17%) e 2 milioni 830 mila spettatori totali (34.38%). Vittoria delle reti Rai nell'intera giornata con 2 milioni 521 mila spettatori e uno share del 32.8%.

Per quanto riguarda i Tg delle 20, il Tg5 è stato visto da 3 milioni 171 mila con il 20,75%, il Tg1 è stato visto da 2 milioni 935 mila spettatori con il 19,53%, il TgLa7 da 1 milione 172 mila spettatori con il 7,60%. In day time la Rai segnala Speciale Tg1 «I giorni della crisi», in onda dalle 17.50 alle 20 condotto da Francesco Giorgino, che ha ottenuto 1 milione 481 mila spettatori e uno share del 14.2%.



Nel day time di Rai1 bene «Unomattina estate» con 813 mila spettatori e uno share del 18%, mentre «Io e te», il programma di Pierluigi Diaco con 1 milione 470 mila e il 13.1% di share ha ottenuto il suo miglior risultato stagionale. Da segnalare nell'access prime time la puntata di «Techetechetè» dedicata a Jonny Dorelli con 2 milioni 737 mila spettatori e uno share del 16.4%.

Mediaset segnala su Canale 5, lo speciale dedicato a Nadia Toffa «Quel sorriso da guerriera», visto da 2 milioni 706 mila spettatori con il 16,47%. Su Retequattro «Stasera Italia Estate», ha ottenuto, nella prima parte, 874 mila spettatori totali (5,40%) e, nella seconda, 1 milione 114 mila spettatori totali (6,63%)

Ultimo aggiornamento: 12:17

© RIPRODUZIONE RISERVATA