Lorella Cuccarini e la gaffe sulle elezioni: «Rivendico il diritto di dire una stupidaggine ogni tanto»

«Ho 53 anni, pensare che io non sappia che in Italia si vota ogni 5 anni è malafade. Ho detto una stupidaggine, ogni tanto capita di esprimersi male». Lorella Cuccarini risponde così agli attacchi ricevuti dopo la sua partecipazione a Otto e Mezzo in cui aveva detto: «Non votavamo da quanto? 10 anni?».

«In realtà - spiega la showgirl, ospite in studio alla trasmissione de La 7 L'Aria che tira - volevo dire che i governi percedenti erano governi tecnici, non ci sono i gobbi nè suggeritori capita di sbagliare». E poi la stoccata contro gli hater: «A chi mi critica sulla rete dico che farebbe meglio a fare qualcosa di utile nel sociale».



