Loredana Bertè quarta e fuori dal podio, Il Volo in finale: l'Ariston insorge, fischi e insulti

È ancora standing ovation per Loredana Bertè all'Ariston. La sua performance esplosiva in "Cosa ti aspetti da me" aveva fatto impazzire il pubblico dell'Ariston che con la stessa veemenza si è alzato impiedi al termine della serata. Stavolta per contestare la classifica apparsa sul maxi schermo che indicava l'artista al quarto posto. Fuori dal podio, un'ingiustizia per i presenti nel teatro del Festival della canzone italiana. Fischi, mugugni e anche qualche insulto. Claudio Baglioni, Claudio Bisio e Virginia Raffaele con incredulità si sono ritrovati a calmare la gente che quasi impediva il proseguimento della serata. La platea ha anche fischiato sonoramente ai nomi di Daniele Silvestri e Simone Cristicchi, rispettivamente sesto e quinto. Fischiatissimo Il Volo, presente nella terna dei finalisti. Disapprovazione anche in sala stampa.

