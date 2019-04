Amici, Loredana Bertè su tutte le furie rilancia la sfida tra Mameli e Valentina: i social insorgono

Loredana Bertè su tutte le furie dopo l'ultimo serale in cui la commissione ha salvato ancora una volta Mameli eliminando la ballerina Valentina. La Bertè, unica giurata del talent show, ha proposto di ripetere lo spareggio e affidare l'esito al televono.

Amici 18, Loredana Bertè ancora contro Vincenzo: «Parla quanto ti pare, non me ne frega un c**o»

Ancora non è chiaro se la proposta verrà accettata: intanto ha infiammato i social dove è diventato popolare l'hashtag #iostoconmameli. Intato la Bertè, che non risparmia nessuno, ha litigato duramente con Vincenzo, il quale le aveva dato dell'incompetente sul giudicare la danza. «Parla quanto ti pare che non hai bisogno di me. Non me ne frega un ca**o!», ha replicato. In difesa di Vincenzo è invece intervenuto Rudy Zerbi. Il che non ha placato la Bertè, che se l'è presa anche con lui.



