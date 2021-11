Lol 2, il cast: tutti i concorrenti da Virginia Raffaele a Maccio Capatonda, Corrado Guzzanti e Diana Del Bufalo

È tutto pronto (o quasi) per la seconda edizione di "Lol - Chi ride è fuori", il programma targato Amazon guidato nella prima da Fedez e Mara Maionchi in cui dieci comici si sfidano a colpi di battute e sketch. Vince chi riesce a non ridere mai nelle sei ore in cui i partecipanti vengono chiusi all'interno di una stanza. La novità, che poi è ciò che i fan aspettavano, è che sono stati finalmente spoilerati i concorrenti. Come? La pagina Prime Video ha postato le sagome con alcuni indizi. E mentre su alcuni c'è ancora qualche dubbio, su altri le prove sono inequivocabili.

L'ufficialità arriverà oggi, ma già ieri in una diretta Instagram ne sono stati ipotizzati qualcuni. Ci sarà Virginia Raffaele, descritta con la sua skill, cioè «mimetismo estremo». Sicuro di partecipare anche il Mago Forrest e il suo «illusionismo artigianale» ma anche la super social Diana Del Bufalo (gli indizi erano «pontaneità disarmante» e «vocalizzo» perché è anche una cantante), Maccio Capatonda, Corrado Guzzanti (nella prima edizione ha partecipato la sorella Caterina), Max Angioni e i Pozzolis. Resta ancora qualche dubbio su Herbert Ballerina e una tra l'influencer Tess Masazza e Emanuela Fanelli. La vera sorpresa potrebbe essere il "cambio ruolo" di Mara Maionchi, che potrebbe passare da conduttrice a concorrente.

Lol 2, quando esce la seconda stagione

La seconda edizione di Lol arriverà su Prime Video tra marzo e aprile 2022 ma è già stato registrato nelle scorse settimane. Alla conduzione confermata la coppia Fedez-Mara Maionchi. L'ufficialità per i nomi è attesa oggi 12 novembre. La prima stagione è stata vinta da Ciro Priello, il comico dei The Jackal.