Live non è la D'Urso: «Pamela Prati si è inventata tutto», il fidanzato scrive una lettera a Barbara D'Urso

Pamela Prati, il mistero del matrimonio: vero o finto? Ecco la verità del suo agente

Durante la diretta della quinta puntata di Live non è la D'Urso, il sito Dagospia ha pubblicato una notizia bomba: «Pamela Prati si è inventata tutto, il fidanzato è stato creato a fini pubblicitari dalla Aicos Management (di cui Pamela Prati è presidente ndr.). La tecnica, creare profili falsi per gonfiare le interazioni di politici e personaggi dello spettacolo, è diffusissima è certo questo lo scandalo. Il problema è nato quando questo baraccone ha iniziato a muoversi dietro all'amore mediatico tra Pamela Prati e Marco Caltagirone, spacciato a tv, giornali e agenzie per ottenere lauti cachet». I giornalisti della trasmissione sono andati alla ricerca di questo imprenditore dal cognome altisonante, ma nessuno lo ha mai conosciuto. In diretta però la D'Urso ha ammesso che da circa un anno riceve messaggi sul cellulare privato da una persona che ha lo stesso nome del fidanzato della Prati e poi mostra una lettera scritta da Mark: «Cara Barbara, sono amareggiato da questa vicenda,quello che mi rammarica di più è che la gente abbia pensato che questa sia una trovata pubblicitaria. Pamela non è ha bisogno, ha una carriera lunga 40 anni, non le serviva di certo Marco per comparire in tv. Scrivo questa lettera solo perché ho rispetto per la conduttrice.Tutelerò sempre la mia privacy, i miei figli vivono all'estero perchè voglio tutelarli dalla cattiveria». La Prati non è presente in studio perchè ha un'esclusiva con Verissimo che riprenderà le nozze della coppia. In studio a rappresentarla ci sono Pamela Perricciolo e Eliana Michelazzo dell'agenzia Aicos che difendono anche Mark: «Quando vedrete le immagini del matrimonio allora ci chiederete scusa. Se una persona non vuole comparire non è obbligata».



Ultimo aggiornamento: 11 Aprile, 08:23

