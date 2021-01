Live non è la D'Urso, scontro Ruta-Parietti: «Alain Delon corteggiò me. Ecco le prove»

Alba Parietti ha smentito in diretta a Live non è la D'Urso Maria Teresa Ruta riguardo una particolare dichiarazione trapelata durante la scorsa puntata del GF VIP. La Ruta ha infatti raccontato, in maniera innocente, delle avance fatte dal divo francese Alain Delon durante una cena di gala anni fa. Alla stessa cena era presente anche Alba Parietti, che è stata chiamata in causa dalla Ruta, perché pare che quest'ultima avesse sottratto le attenzioni di Delon proprio alla Parietti. Un racconto che però non corrisponde alla verità secondo Alba Parietti «Io e Alain Delon ci conosciamo da anni, siamo molto amici e se devo dirla tutta, come dimostra il video che avete appena mandato in onda, è lui che ha dichiarato di averci provato con me, e non il contrario. Fra noi non c'è mai stato niente, ma è nata una grandissima amicizia, ho passato delle serate indimenticabili con lui».

Racconta la Parietti, che prosegue: «Per farvi capire una notte eravamo a Madrid e l'ho costretto a stare in una cabina telefonica a, perché non c'erano i telefonini, per telefonare al mio ragazzo dell'epoca, Stefano Bonaga, perché avevo paura che mi stesse mettendo le corna. Maria Teresa ha poi ridimensionato il racconto, forse perché si è resa conto di aver cambiato l'ordine dei fatti di quella famosa serata. Sicuramente è stata corteggiando dal mondo intero, ma perché mettere in cattiva luce una tua collega, in questo caso io?».

In studio arriva poi la replica della figlia Guenda Goria: «Mamma mi aveva raccontato di questo piccolo aneddoto, di questo cambio di posto a tavola fra la Parietti e lei, la sua memoria effettivamente di quell'evento è questa qui, quella raccontata durante la puntata del GF VIP, è il suo punto di vista».

In onda è stato poi mandato un messaggio dell'attuale compagno della Ruta, Roberto Zappulla: «Brava amore mio, sei generosa, visto che sei nella casa del GF da 4 mesi e regali ospitate a chi è fuori» frecciatina al vetriolo nei confronti della Parietti che replica prontamente in diretta a Live non è la D'Urso: «Chi si assomiglia si piglia, ringrazio Roberto di questo messaggio simpatico. Sono quarant'anni che faccio in televisione non ho mai scomodato per sedermi al tavolo con nessuno».

