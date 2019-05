Live non è la D'Urso, record di ascolti: «Picchi del 24% di share»

Ancora record di ascolti per Live non è la D'Urso. «Ieri sera Live ha vinto la serata con una media superiore al 18% di share e oltre 3 milioni 900 mila spettatori - scrive Barbara D'Urso sul suo profilo Instagram - picchi del 24% di share e di 4 milioni 400 mila spettatori!!! Finendo alle 23,34 per lasciare spazio a Matrix!! Incredibile!!!!».

