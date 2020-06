Italia Sì, Marco Liorni: l'ospite entra in studio e scoppia in lacrime. «Riprenditi un attimo...»

Marco Liorni , imbarazzo a Italia Sì : l'ospite entra in studio e scoppia in lacrime. «Riprenditi un attimo...». Oggi, sul podio del programma di Rai1, Silvia Coppola, una sarta che ha realizzato un'invenzione molto speciale e per la quale è stata nominata dal presidente Mattarella cavaliere del lavoro.

Marco Liorni, Dalla Chiesa spiazza tutti: «Devo chiedere scusa». Fuori programma a Italia Sì

Silvia Coppola ha realizzato delle mascherine trasparenti per mostrare il sorriso. Mascherine molto utili anche per le persone non udenti perché permettono di leggere il labiale. Appena entrata in studio, però, Silvia scoppia in lacrime per l'emozione prendendo tutti alla sprovvista.

Marco Liorni con professionalità prende tempo, raccontando l'invenzione di Silvia e invitandola a riprendersi. Elena Santarelli incoraggia la signora: «Che tenera».

Ultimo aggiornamento: 18:44

© RIPRODUZIONE RISERVATA