Lino Banfi a Domenica In dopo la morte della moglie: «La sera è difficile. Ho chiesto a Dio Lucia come angelo». La Venier abbandona lo studio

È morta il 22 febbraio 2023 Lucia Zagaria, moglie di Lino Banfi. Oggi l'attore ospite di Mara Venier assieme alla figlia Rosanna ripercorre la sua storia d'amore e il suo dolore. Sessanta anni insieme, 2 figli (Rosanna e Walter) un amore unico. Conosciutisi per caso, la fuitina e una vita passata insieme prima che il degenerare dell’Alzheimer portasse via dal mondo dei vivi Lucia Zagaria.

Lino Banfi, la morte della moglie e di Maurizio Costanzo: «Con la sua galanteria avrà fatto passare prima Lucia, ora staranno insieme»

Lino Banfi a Domenica In dopo la morte della moglie

«Ho detto a Rosanna “dobbiamo farcela”». E insieme padre e figlia ce la mettono tutta. Lino Banfi punta alla sua ironia mista alla dolcezza per ripercorrere il suo dolore. E' difficile, difficilissimo ma l'attore la sente vicino, è il suo angelo, si commuove. «La sera è difficile», Lino, abituato a stare con la sua Lucia da oltre 60 anni, resta solo dopo il saluto dei figli.

Lino Banfi, lacrime ai funerali della moglie Lucia Zagaria. La lettera di Papa Francesco: «Sei il nonno d'Italia»

L'amicizia con Maurizio Costanzo

«Mi vengono in mente tante cose in questi giorni, le canzoni che le piacevano… Faccio tanta confusione. Finalmente, questa mattina, ho avuto una bella notizia: 6 giorni fa mi ero prenotato per parlare con Dio, direttamente. Grazie a delle buone amicizie, ci ho parlato oggi e ho capito perché in questi sei giorni mi sono arrivate richieste di lavoro incredibili. È nato tutto dal fatto che si sono incontrati, salendo in Paradiso, Maurizio Costanzo e Lucia Zagaria».

Ripete che pensa che la sua Lucia e Maurizio Costanzo si siano già incontrati in cielo e che insieme stanno provvedendo a fargli arrivare tante offerte di lavoro. Lino ci sta facendo caso, mai tante offerte e telefonate come in questo periodo da quando è morta Lucia: «avrà visto Lucia spaesata e l’avrà portata a dialogare con le persone giuste. Non ho mai ricevuto così tante telefonate di lavoro come in questo periodo. Ho però chiesto a Dio di darmi mia moglie Lucia come angelo custode, perché voglio accanto a me un angelo che io conoscevo. Ultimamente lei aveva bisogno di una mano da me, di un appiglio».

Lucia Zagaria, come è morta la moglie di Lino Banfi? La malattia, il matrimonio lungo 60 anni, i figli. «Ciao mami»

Le lacrime di Rosanna Banfi

«È incredibile come mamma che è sempre stata un po’ nascosta, dietro le quinte, adesso sua così protagonista» commenta Rosanna Banfi perché l’affetto che stanno ricevendo dopo l’addio alla sua mamma è immenso, tutti parlano di lei. Forse solo adesso tutti conoscono Lucia, la grande donna che ha fatto da colonna portante a Lino Banfi. Rosanna aveva detto che non avrebbe pianto oggi in diretta tv, ma quando Mara Venier manda in onda la storia d’amore di Lino Banfi e la sua Lucia lei non riesce a trattenersi. «Così mi strappate il cuore con queste cose». Lucia manca a tutti

60 anni fa, dopo 10 anni di fidanzamento, quel matrimonio alle 6 del mattino da soli, senza un gran matrimonio, senza festa. Lucia ci rimase malissimo, perché tutto finì in pochi minuti, e Lino Banfi promise a sua moglie che alle nozze d’oro avrebbero fatto la festa più bella di tutte, con tutti i parenti, tutti gli amici. «Non ti preoccupare che se riusciamo ad arrivare alle nozze d'oro insieme farò una mega festa». E la festa c'è stata: tra parenti e amici di sempre. «Una delle giornate piu' belle che io abbia mai passato. Non era una festa era un momento d'amore che riguardava voi e io ricorderò per sempre». Mara Venier era la testimone di quelle nozze e le ricorda tra dolore e commozione.

Il primo marzo avrebbero festeggiato il 61esimo anniversario di matrimonio ma Lucia è andata via pochi giorni prima, per sempre.

Lucia Zagaria, morta la moglie di Lino Banfi: da tempo lottava contro l'Alzheimer. Il post della figlia Rosanna

La malattia

Non accettava la malattia: «Noi nascondevamo i giornali in cui c'era scritta la parola Alzheimer, lei continuava a dire “ma io sto bene perchè dicono che sono malata? Lino è vero che sto bene”, e io potevo solo rispondere ma sai come sono fatti i giornalisti io avrò detto che a volte ti dimentichi le cose e loro avranno usato questo temrine, ma tu stai bene». I ricordi proseguono e ad un certo punto Mara Venier lascia lo studio perché scoppia a piangere