Linea Verde, domenica “La nostra terra, nonostante tutto”: da Amatrice a Norcia viaggio nelle terre colpite dal terremoto

a puntata del 21 novembre di Linea Verde (Rai Uno - ore 12.20) esplorerà i territori del Centro Italia che, nel 2016, furono duramente colpiti dal sisma, concentrandosi in particolare su Norcia (Pg) e Amatrice (Ri), ma con brevi approfondimenti anche nella zona di Accumoli (Ri), Arquata del Tronto (Ap) e con uno spazio dedicato alle bellezze e allabiodiversità del Parco dei Monti Sibillini. Beppe Convertini e racconterà le storie di persone che, malgrado ledifficoltà, hanno scelto di rimanere nella terra in cui sono nati o in cui hanno investitole loro risorse, i loro progetti e i loro sogni, dedicandosi all’agroalimentare e alleattività ad esso connesse. Dalle eccellenze gastronomiche, come il guanciale e il prosciutto, al recupero diantiche colture come lo zafferano, dai frutti di bosco alle produzioni casearie, illavoro di agricoltori e allevatori è protagonista della puntata, ma al centro delracconto ci sono soprattutto le storie personali di chi ha dovuto, nell’ultimoquinquennio, affrontare prima il terremoto e poi la pandemia. Incontreremo le suore benedettine del Monastero di Sant’Antonio a Norcia evisiteremo la Casa delle Donne di Amatrice e Frazioni, conosceremo chef,imprenditori, norcini, allevatori e infine, con i ragazzi dell’Istituto alberghiero diAmatrice, scopriremo i grandi primi piatti della tradizione.