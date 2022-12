Lily Collins: «Così la mia vita ha ispirato il nuovo look della terza stagione di Emily in Paris» (ed è già un trend)

Avevamo lasciato la "nostra" Emily Cooper di fronte a un bivio: seguire l'amore o la carriera? Alfie o Gabriel? Madeline o Sylvie? Dieci episodi che avranno come filo conduttore il tema della “scelta”. Per sapere come andrà a finire basterà seguire la terza stagione di Emily in Paris uscita da ieri, mercoledì 21 dicembre su Netflix.

Emily in Paris, uscita la terza stagione

Quello che sicuramente non è sfuggito ai tantissimi, tantissimi fan della serie tv, è che Emily ha cambiato look: la protagonista ora ha il volto incorniciato da una frangia smussata. E dietro una donna che cambia taglio di capelli si nasconde sempre aria di cambiamento. Parlando con ET Canada, Lily Collins ha spiegato che si è trattato di un colpo di testa anche per lei. «La scorsa stagione stavamo facendo un tour stampa come questo e ho deciso di tagliare la frangia perché è qualcosa che avevo sempre voluto fare. Se non ora quando?». Così lo ha fatto, Lily collins ci ha dato un taglio ed Emily si è "adeguata". «Li ho tenuti, così Darren (l'ideatore e produttore della serie) e il nostro regista, Andy Fleming, che è stato con noi sin dalla prima stagione mi hanno chiesto se avessi intenzione di lasciarli così. “Ma certo!” ho esclamato. E così è nata la nuova pettinatura».

Come Lily Collins ha ispirato i look della serie

Lily Collins ha anche spiegato che ha voluto cambiare look perché era in una fase molto importante della sua vita, di grande cambiamento. «Lo abbiamo incluso nel primo episodio. Lo renderemo parte della trama perché, come vedrete, ho cambiato i miei capelli quando sentivo di aver cambiato la mia vita e mi è sembrata l’opportunità perfetta». Ma a cosa si riferirà la bella Lily parlando del suo personaggio? Le vicende di Emily in Paris sono tornate su netflix da ieri.

Inutile dire che questa pettinatura sarà il trend di questo inverno.