​Lilli Gruber conduce Otto e mezzo da casa: «Un mio collaboratore ha il Covid»

Lilli Gruber conduce Otto e mezzo da casa perché un collaboratore della giornalista è risultato positivo al Covid. «Da stasera e per tutta la settimana mi vedrete condurre 'Otto e mezzo' da casa, perché un mio collaboratore è risultato positivo al covid. Ieri ho fatto il tampone, che per fortuna era negativo, ma siccome qui a La7 rispettiamo tutti i protocolli, finché non avrò fatto il secondo tampone, andrò in onda da casa», ha comunicato la conduttrice, in apertura della puntata di questa sera con ospiti Massimo Cacciari, Andrea Scanzi, Lina Palmerini e il professor Ranieri Guerra.

