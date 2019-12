Licia Colò torna in tv su La7 con “Eden, un pianeta da salvare”

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Impariamo ad essere responsabili delle nostre scelte». È l’invito diche sta per debuttare su La7 con il suo nuovo programma dedicato all’ambientein onda dall’8 gennaio, un ciclo di puntate sui posti più interessanti, alle varie criticità e al delicato equilibrio tra uomo e ambiente, in un giro da 40 Paesi del mondo. «Eden è quello che abbiamo sotto i piedi, non abbiamo un pianeta B - ha detto la conduttrice - e noi vogliamo accendere i riflettori sulla bellezza che rischiamo di perdere e avvertire che abbiamo preso una strada che potrebbe non avere ritorno, ma io sono ottimista e sono sicura che si può ancora fare molto». «E' arrivato il momento che La7 ricominci a parlare di natura - ha aggiunto il direttore di rete Andrea Salerno - Questo programma è un pò un incrocio tra le cose più belle del pianeta e un report ambientalistico». Tra i servizi previsti la desertificazione (con un racconto dal Neghev in Israele), i tesori del sottosuolo (come la grotta di ghiaccio più grande del mondo), ovviamente l’Amazzonia, ma anche i luoghi più green, le nuove tecnologie che aiutano l’ambiente, i paradisi che restano naturali.