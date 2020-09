Lego Masters Australia, la seconda stagione su Blaze

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Arriva su(in esclusiva su Sky al canale 124) da venerdì 18 settembre alle 20.30, in prima visione assoluta la seconda stagione di, il competition show che riunisce genitori, nonni e bambini, tutti amanti dei famosi mattoncini colorati.Anche quest'anno i giudici di gara saranno il comico Hamish Blake e Ryan “Brickman” McNaught, famoso per le sue opere esposte in tutto il mondo, e avranno il compito di individuare la squadra vincitrice. Otto team di appassionati e determinati costruttori amatoriali di LEGO, seguendo le indicazioni dei giudici di gara, dovranno creare con l’aiuto della fantasia e del loro ingegno, una serie di strutture impressionanti, prendendo i mattoncini dal Brick Pit, l’immenso magazzino LEGO della trasmissione.I team in competizione si sfideranno infatti creando città, strutture a matrioska, covi di personaggi malvagi, intere scene tratte dal cinema o dal passato per aggiudicarsi il titolo e un ricco montepremi finale.Il premio in palio sarà di $ 100.000 e alla squadra vincitrice l’onore di ricevere il fantastico trofeo LEGO® realizzato appositamente dallo stesso “Brickman”.